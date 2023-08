POL-AUR: Aurich - Präventionsprojekt mit Über 65-Jährigen war ein Erfolg

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Westerholt - Unfall auf Kreuzung Ein 26-jähriger Autofahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Westerholt verletzt worden. Gegen 6.50 Uhr fuhr ein 18-jähriger VW-Fahrer auf dem Mittelweg in Richtung Schulweg. Im Kreuzungsbereich übersah er offenbar den von rechts kommenden 26-jährigen Mercedes-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt. ...

