Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Bei einem Unfall auf der Emder Straße (B 210) in Georgsheil sind am Mittwoch drei Personen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte gegen 9.55 Uhr ein 59 Jahre alter BMW-Fahrer von der Norder Straße (B 72) nach links auf die Bundesstraße in Richtung Aurich abbiegen. Hierbei kollidierte er im Kreuzungsbereich mit einem 84-jährigen Opel-Fahrer, der auf der B 210 in Richtung Emden fuhr. Beide Autofahrer und eine 78-jährige Beifahrerin in dem BMW wurden leicht verletzt. Die Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war auch im Einsatz, da Betriebsstoffe ausliefen.

In der Von-Bodelschwingh-Straße in Aurich hat sich eine Unfallflucht ereignet. Zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 14.15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen weißen Mercedes-Benz Pritschenwagen, welcher auf dem rechtsseitigen Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 5 stand. Der Autofahrer kam vermutlich aus Richtung Popenser Straße und fuhr in Fahrtrichtung Albert-Schweitzer-Ring. An dem Sprinter entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Auf einem Parkplatz in Norddeich kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Hinter einer Diskothek in der Deichstraße kollidierte ein unbekannter Autofahrer mit einem grauen Hyundai i10 und verursachte einen Schaden an dem Fahrzeug. Ohne sich jedoch darum zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Der Vorfall ereignete sich zwischen 10.30 Uhr und 17.45 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

