Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Juist - Dachrinne an Sporthalle entwendet

Aurich und Norden - Fahrraddiebstähle

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Fahrraddiebstahl

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Donnerstagabend zwischen 18.50 und 19 Uhr das Pedelec eines 65-Jährigen aus Aurich. Der Eigentümer stellte das Pedelec kurzzeitig unverschlossen auf seiner Grundstückszufahrt ab. Als er wenig später zurückkehrte, war das Pedelec verschwunden. Bei dem entwendeten Pedelec handelt es sich um ein schwarzes KTM Macina Sport 630. Personen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Pedelecs geben können, werden gebeten sich unter 04941 606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Juist - Dachrinne an Sporthalle entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine circa 20 Meter lange Kupferdachrinne auf der Rückseite einer Sporthalle auf Juist entwendet. Die Sporthalle liegt in der Straße Schoolpad. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und erbittet Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib der Dachrinne unter Telefon 04931 9210.

Norden - Fahrraddiebstahl

Bereits in der Nacht vom 16. Juli auf den 17. Juli entwendete in Norden eine bislang unbekannte Person das Fahrrad eines 22-Jährigen. Der Mann stellte sein Fahrrad verschlossen in der Straße Lentzlohne in Norden ab. Als er es wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte er fest, dass es entwendet worden ist. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike vom Modell Graveler. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

