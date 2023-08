POL-AUR: Reepsholt - Unfall nach Vorfahrtsverstoß

Landkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs Am Sonntag hielten Polizeibeamte ein Auto in Aurich an. Während der Kontrolle in der Burgstraße stellte sich heraus, dass der 37-jährige Opel-Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Norden - Unfallflucht Zu einer ...

