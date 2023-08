Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs/Norden - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Sonntag hielten Polizeibeamte ein Auto in Aurich an. Während der Kontrolle in der Burgstraße stellte sich heraus, dass der 37-jährige Opel-Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntag auf dem Parkplatz eines Erlebnisbades im Dörper Weg in Norden. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Zeit von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr gegen das Heck eines grauen Mercedes-Benz B 180. Es entstanden Lackschäden am Kotflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell