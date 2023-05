Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Trickdieb erlangt hochwertige Armbanduhr

Celle (ots)

Celle - Bereits am 19.05.2023, gegen 09:45 Uhr, ist es zu einem Trickdiebstahl in der St.-Ludwig-Kirche gekommen. Die Vorbereitungen eines etwa 35-jährigen Mannes, mit ausländischem Akzent englisch sprechend, begann bereits vorher in der Magnusstraße. Hier hat der Mann einen 82-jährigen Passanten eine 2-Euro-Münze zum Wechseln für den Parkautomaten hingehalten. Da der 82-jährige lediglich eine 1-Euro-Münze bei sich hatte, hat er diese übergeben. Anschließend ist er auch noch bei der Bedienung des Parkautomaten behilflich gewesen. Der 82-jährige ist sodann in die Kirche gegangen. Hierhin ist ihn der 35-jährige dann gefolgt und hat ihm die 1-Euro-Münze in die Hand gedrückt. Anschließend habe er noch mehrfach auf die Hand des 82-jährigen gedrückt, bevor er die Kirche verlassen hat. Als der 82-jährige seinerseits die Kirche verlässt, habe er auf seine Uhr schauen wollen und bemerkt, dass sie nicht mehr da gewesen ist. Den 35-jährigen beschreibt der Herr wie folgt:

- etwa 35 Jahre alt - schlank - 185cm groß - dunkle Haare - 3-Tage-Bart - ungepflegtes Äußeres

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Celle unter 05141/277 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell