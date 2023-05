Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sachbeschädigung auf Vatertagstour?

Celle (ots)

Oldendorf - In der Zeit zwischen dem 17.05.23 und dem 19.05.23 ist es am Haus der Natur in Oldendorf zu einer Sachbeschädigung an einem Lehrpfad-Schild des NABU's Hermannsburg/Faßberg gekommen. Das Schild ist zunächst umgerissen worden und anschließend in die Örtze geworfen worden. Da das Schild handgefertigt ist, und es sich bei dem verarbeiteten Holz um massive Eiche handelt, schätzen die Verantwortlichen den Schaden auf etwa 1500 Euro. Wer Hinweise zur Sache geben kann, wird gebeten sich an die Polizei in Hermannsburg unter 05052-913310 zu wenden.

