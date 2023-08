Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Upgant-Schott - Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Großefehn - Verkehrsunfallflucht

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

In Aurich kam es am Montagmittag gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin. Eine 65-jährige Suzuki-Fahrerin war zuvor auf dem Hoheberger Weg unterwegs und beabsichtigte nach rechts in die Sandhorster Allee abzubiegen. Hierbei übersah sie ersten Erkenntnissen zufolge eine auf dem Radweg in gleiche Richtung fahrende 65-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand geringer Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Upgant-Schott - Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren waren am Montag gegen 17:15 Uhr mit ihren Kleinkrafträdern auf der Sebastianstraße in Upgant-Schott unterwegs. Polizeibeamte aus Norden führten eine Verkehrskontrolle durch und stellten dabei fest, dass beide jungen Männer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sind. Zudem waren an beiden Kleinkrafträdern falsche Versicherungskennzeichen angebracht, denn tatsächlich bestand für beide gar kein Versicherungsschutz. Die Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Beide erwarten nun ein Strafverfahren.

Großefehn - Verkehrsunfallflucht

Auf einem Parkplatz in Großefehn ist es am vergangenen Samstag zwischen 16 und 18.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Tunger Straße vermutlich während des Parkvorganges den VW Jetta eines 27-jährigen Großefehntjers und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Wiesmoor zu melden unter Telefon 04944 914050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell