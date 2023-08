Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Esens - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

- Fehlanzeige -

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Im Kreuzungsbereich der Straßen Am Ostermoor / Brandtskamp kam es in Wittmund am Montag gegen 12.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer. Der 82-jährige Radfahrer war zuvor auf der Straße Am Ostermoor unterwegs und wollte die Kreuzung überqueren. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 59-jährigen Ford-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der 82-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden im etwa dreistelligen Bereich.

Esens - Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Am Montag gegen 12.55 Uhr hielten Polizeibeamte ein Auto in Esens an. Während der Kontrolle in der Walpurgisstraße stellte sich heraus, dass die 41-jährige VW-Fahrerin das Auto bereits zum wiederholten Male im Straßenverkehr führte, ohne dass dieses zugelassen und versichert war. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeugschlüssel, Kennzeichen und auch der Fahrzeugschein wurden sichergestellt. Die Frau muss sich jetzt strafrechtlich verantworten.

