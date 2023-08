POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kieselbronn - schwerer Verkehrsunfall

Klosterreichenbach (ots) - Unbekannte Täter sind am frühen Mittwochmorgen in ein Café in Klosterreichenbach eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich, gegen 02:30 Uhr, gewaltsam über ein Fenster Zutritt in das Innere des in der Murgtalstraße befindlichen Cafés. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Räume und nahmen Bargeld im dreistelligen Bereich an sich. Wer hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht ...

