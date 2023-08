Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht/Norden - Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Fahrradfahrer/Norddeich - Zeugen nach Parkplatzunfall gesucht/Krummhörn - Unfallflucht/Halbemond - Hundehalter gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Am Leydeich in Norden hat sich am Dienstag eine Unfallflucht ereignet. Ein 66-jähriger Autofahrer mit einem weißen Opel Meriva war gegen 10.30 Uhr in Richtung Lorenzweg unterwegs. Kurz vor dem Schöpfwerk kam ihm ein bronzefarbener Renault Scenic entgegen und stieß gegen seinen Außenspiegel. Der Fahrer des Renault Scenic hielt noch kurz an, fuhr dann jedoch weiter, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Renault-Fahrer unter 04931 9210.

Norden - Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Fahrradfahrer

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Dienstag an einem Verkehrsunfall in Leybuchtpolder beteiligt war. Gegen 16.30 Uhr kam es auf der Greetsieler Straße, kurz nach der Einmündung zur Störtebeker Riede, zu einem Unfall zwischen einem bislang unbekannten Autofahrer und einem 17-jährigen Fahrradfahrer. Der Autofahrer setzte nach dem Unfall seine Fahrt in Richtung Norden fort, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Er soll einen roten Kleinwagen gefahren haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder zu dem roten Pkw machen können, sich unter 04931 9210 zu melden.

Norddeich - Zeugen nach Parkplatzunfall gesucht

Eine Unfallflucht hat sich am Mittwochnachmittag in Norddeich ereignet. Auf dem Parkplatz eines Erlebnisbads im Dörper Weg touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen grauen Skoda Octavia an der Front. Zu dem Unfall kam es zwischen 15.25 Uhr und 19 Uhr. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Zeugen werden gebeten, sich unter 04931 9210 zu melden.

Krummhörn - Unfallflucht

In Hamswehrum (Gemeinde Krummhörn) kam es am Wochenende zu einer Unfallflucht. In der Nacht zu Sonntag fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Kommune-Chaussee in Fahrtrichtung Hauptstraße und stieß gegen einen geparkten silbernen Ford Focus am Fahrbahnrand. Der Wagen stand vor dem Feuerwehrhaus. Ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Halbemond - Hundehalter gesucht

In Halbemond ist am Mittwoch ein Hund angefahren worden. Ein 43-jähriger Autofahrer war gegen 15.45 Uhr auf der Leezdorfer Straße in Fahrtrichtung Rechtsupweg unterwegs, als in Höhe der Hausnummer 3 plötzlich ein etwa 50 bis 60 Meter großer, hellbrauner Hund über die Fahrbahn lief. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Vermutlich wurde der Hund bei dem Unfall verletzt. Bisher ist der Halter jedoch nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell