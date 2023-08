Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Rennradfahrer mit Kind kollidiert

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

In Neuharlingersiel ist am Mittwoch ein Rennradfahrer mit einem Kind kollidiert. Gegen 14.45 Uhr fuhr der 75 Jahre alte Fahrradfahrer nach ersten Erkenntnissen auf dem Geh- und Radweg entlang der Straße Alt Addenhausen. Auf dem Weg stieß er mit einem zwölfjährigen Kind zusammen, das dort in einer Dreiergruppe zu Fuß unterwegs war. Der Mann und das Kind stürzten zu Boden. Bei dem Unfall wurde der Rennradfahrer schwer am Arm verletzt. Das Kind erlitt leicht Verletzungen.

