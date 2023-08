Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Unfallzeugen gesucht

Norderney - Unfallverursacher geflüchtet

Norden - E-Scooter-Fahrer war betrunken

Norden - Radfahrer war betrunken

Aurich - Mofa mit Fahrrad kollidiert

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland/Georgsheil - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch in Georgsheil auf der Kreuzung der B 72 zur B 210 ereignet hat. Gegen 9.55 Uhr war ein BMW-Fahrer von der Norder Straße (B 72) nach links auf die Bundesstraße in Richtung Aurich abgebogen und hierbei mit einem Opel-Fahrer kollidiert, der in Richtung Emden fuhr. Beide Autofahrer und eine Beifahrerin wurden verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand muss einer der beiden Beteiligten trotz Rot zeigender Ampel gefahren sein. Zeugen, die hierzu weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Norderney - Unfallverursacher geflüchtet

Ein 66-jähriger Kleinbusfahrer hat am Dienstag auf Norderney betrunken einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Gegen 9 Uhr fuhr der Mann mit einem Mercedes Vito auf der Bäckerstraße und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er davon. Zeugen meldeten den Vorfall umgehend der Polizei, sodass der Unfallverursacher zeitnah ermittelt werden konnte. Die Beamten mussten feststellen, dass der 66-jährige Kleinbusfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurden mehrere Strafanzeigen gegen ihn gefertigt.

Norden - E-Scooter-Fahrer war betrunken

Einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Donnerstag in Norden gestoppt. Die Beamten hielten den 35-jährigen Mann gegen 16 Uhr auf der Straße Am Markt in Norden mit seinem E-Scooter an. Im Rahmen der Verkehrskontrolle führten sie bei ihm einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,2 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Norden - Radfahrer war betrunken

Einen 45-jährigen Fahrradfahrer hat die Polizei am Donnerstagabend in Norden angehalten. Der Mann fuhr gegen 22.15 Uhr mit einem unbeleuchteten Fahrrad auf dem Neuen Weg. Zudem stand der 45-Jährige offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

Aurich - Mofa mit Fahrrad kollidiert

Ein Mofafahrer ist am Donnerstagmorgen in Aurich mit einem Radfahrer kollidiert. Gegen 7.20 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Moped auf dem Radweg an der Emder Straße in Richtung Dreekamp. Im Kurvenbereich stieß er mit einem entgegenkommenden 13-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Beide wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell