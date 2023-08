Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 27.08.2023

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Betrunkener PKW-Führer

Am Sonntagmorgen (27.08.2023), gegen 02:00 Uhr, wurde durch eine Streife der Polizei Aurich auf dem Hoheberger Weg ein VW Polo im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Der 22jährige PKW-Führer aus Emden war mit einer Atemalkoholkonzentration von mehr als 2,5 Promille absolut fahruntüchtig. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein eingezogen und die Weiterfahrt untersagt.

Südbrookmerland - Betrunken mit Fahrrad in Graben

Am Samstagabend (26.08.2023), gegen 23:00 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrradfahrer gemeldet, welcher am Moorweg in Südbrookmerland in einen Straßengraben gestürzt war. Vor Ort konnte die mutmaßliche Ursache des Sturzes schnell ermittelt werden: Mit knapp 2 Promille hatte der 49jährige aus Aurich die gesetzliche Grenze für die absolute Fahruntüchtigkeit für Fahrradfahrer (1,6 Promille) deutlich überschritten. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet und dem Mann eine Blutprobe entnommen. Durch den Sturz entstand glücklicherweise nur leichter Sachschaden am Fahrrad, der Mann wurde nicht verletzt.

Norden

Norden - Einbruch in Wohnhaus

Am Samstagnachmittag (26.08.2023) zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr kam es an der Norddeicher Straße in Norden zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Der oder die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus um sich über ein Fenster Zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen. Aus dem Wohnhaus wurden u.a. Elektrowerkzeuge entwendet. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebet sich bei der Polizei Norden unter Tel. 04931/9210 zu melden.

Norden - Sachbeschädigung an Pkw

In der Samstagnacht beschädigte ein unbekannter Täter den Außenspiegel eines Pkw im Bereich In der Wirde in Norden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden zu melden, Tel.: 04931/921-0.

Nesse - Beleidigung nach Überholvorgang

In der Sielstraße in Nesse ist es am Samstag gegen 10:50 Uhr zu einem Konflikt zwischen einem 71-jährigen Pkw-Führer sowie einem Ehepaar mit Hund gekommen, die dort fußläufig unterwegs waren. Der 71-Jährige fuhr mit seinem Pkw in Richtung Nesse und überholte einen vor ihm langsam fahrenden Pkw. Anschließend soll der Mann mit seinem Pkw aufgrund von Gegenverkehr sehr knapp vor dem ihm entgegenkommenden Ehepaar wieder eingeschert sein. Die beiden Fußgänger fühlten sich dadurch gefährdet und es soll zu Beleidigungen gegenüber dem Autofahrer gekommen sein. Die Polizei hat den Sachverhalt vor Ort aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet. Sie sucht Zeugen für den Vorfall. Interessant ist hier insbesondere der Fahrzeugführer des Pkw, der durch den 71-Jährigen überholt wurde. Dieser sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden (Tel. 04931-9210) zu melden.

Krummhörn - Betrunkener Pkw-Führer

Ein 44-Jähriger Pkw-Führer fuhr mit seinem Pkw am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, durch die Krummhörn und stand dabei erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab 2,10 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Marienhafe - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstagnachmittag befuhr ein 81-Jähriger mit seinem Pkw die Brookmerlander Straße in Fahrtrichtung Norden. Als der vor ihm fahrende Pkw verkehrsbedingt vor einer Lichtzeichenanlage abbremste und zum Stehen kam, übersah dies der 81-Jährige und fuhr dem Pkw hinten auf. Der 68-Jährige Insasse des Pkw wurde hierbei leicht verletzt.

Sonstiges

Krummhörn (OT Campen) - Brand eines Einfamilienhauses

Am Samstagabend geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Einfamilienhaus in Campen in Brand. Die Eigentümer waren zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Personen und Tiere wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 250.000 Euro geschätzt.

Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Stedesdorf - Randalierer geht in Gewahrsam

Am Samstagnachmittag kam es in Stedesdorf zunächst zu einer Sachbeschädigung durch einen 39jährigen Esenser, der einen Tisch beschädigt hatte. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme wurden die eingesetzten Polizeibeamten beleidigt. Nachdem sich vor Ort die Situation beruhigt hatte, erschien der Mann erneut vor Ort, um dort zu randalieren. Diesmal wurden auch die Polizeibeamten mit Steinen beworfen. Es folgte dann die Mitnahme ins Gewahrsam. Auf den Mann warten nun diverse Strafverfahren, u.a. wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

Wittmund - Sachbeschädigung

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Wittmund, Am Schützenplatz. Unbekannte hatten die Eingangstür einer leerstehenden Wohnung beschädigt sowie die Tür und ein Fenster mit einer unbekannten Flüssigkeit verdreckt. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund unter Tel. 04462/9110 zu melden.

