POL-AUR: Norden - Feuer in Mehrparteienhaus

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Münkeboe - Zeugen nach Auseinandersetzung im Festzelt gesucht Die Polizei sucht Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Samstagmorgen auf dem Dorfplatz in Münkeboe ereignet hat. Gegen 2 Uhr gerieten nach ersten Erkenntnissen zwei Männer an der Theke im Festzelt in einen Streit. Im weiteren Verlauf ...

mehr