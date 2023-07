POL-PDNR: Feuerwehreinsatz aufgrund qualmendem PKW

Urbach (ots) - Den Beamten der Polizeiinspektion Straßenhaus fiel in der Nacht von Freitag auf Samstag (01.07.2023) ein Pritschenwagen auf, der die L266 in Höhe Urbach in leichten Schlangenlinien befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei dem 43-jährigem Fahrzeugführer Alkoholkonsum nachgewiesen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe ...

