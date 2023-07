Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht zwischen Raubach und Niederhofen

Raubach (ots)

Am 30.06.2023 ereignete sich gegen 08:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Strecke zwischen Raubach und Niederhofen (K123). Hierbei kollidierten die beiden entgegenkommenden PKW´s mit den Seitenspiegeln. Der Fahrer in Fahrtrichtung Niederhofen hielt an. Der andere Unfallbeteiligte (Fahrtrichtung Raubach) fuhr weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Unmittelbar nach dem Unfall hat eine weitere Verkehrsteilnehmerin hinter dem ersten Unfallbeteiligten angehalten und kurz mit diesem gesprochen. Diese Person und natürlich mögliche weiter Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Straßenhaus, unter der Tel. 02364/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

