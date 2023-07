Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auf nasser Fahrbahn die Kontrolle verloren

Güllesheim (ots)

Am Samstagabend, 01.07.2023 gegen 22:15 Uhr befuhr ein 35-jähriger PKW Fahrer die B256 von Oberlahr kommend in Fahrtrichtung Güllesheim. Auf regennasser Fahrbahn verlor er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam hierdurch von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich mehrfach und kollidierte mit einem Baumstumpf bevor er auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Glücklicherweise wurde der Fahrer hierbei nur leicht verletzt. Dennoch wurde er zur Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht beteiligt.

