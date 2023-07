Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mit 1,47 Promille unterwegs

Urbach (ots)

Den Beamten der Polizeiinspektion Straßenhaus fiel in der Nacht von Freitag auf Samstag (01.07.2023) ein Pritschenwagen auf, der die L266 in Höhe Urbach in leichten Schlangenlinien befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei dem 43-jährigem Fahrzeugführer Alkoholkonsum nachgewiesen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem erwartet ihn ein Strafverfahren.

