POL-AUR: Südbrookmerland - Nach Verkehrsunfall verstorben/Norden - Verkehrsunfallflucht/Großheide - Bei Unfall verletzt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Nach Verkehrsunfall verstorben

Der 37-jährige Autofahrer, der am Freitag gegen 12.35 Uhr auf der Emder Straße (B 210) in Georgsheil mit einem Linienbus kollidierte, ist aufgrund der Schwere seiner Verletzungen in einer Klinik verstorben.

Norden - Verkehrsunfallflucht

Am Wochenende kam es in Norden zu einer Unfallflucht. Ein derzeit unbekannter Autofahrer fuhr gegen den Zaun eines Kindergartens in der Straße Wirde Landen. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Unfallzeitraum war Sonntag, 8 Uhr, bis Montag, 7 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 in Verbindung zu setzen.

Großheide - Bei Unfall verletzt

In Großheide sind am Sonntag zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 79-jähriger Autofahrer war gegen 13.50 Uhr auf der Straße Schulweg in Richtung Großheide unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn fuhr. Er stieß mit einer 68-jährigen VW-Fahrerin zusammen. Beide Autofahrer wurden nach erstem Kenntnisstand leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

