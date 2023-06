PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Schulgebäude +++ Fahrraddiebstahl aus Garage +++ Zeugenaufruf nach fahrlässiger Körperverletzung +++ Ein Auto - Zwei Trunkenheitsfahrten +++ Unfallfluchten Bad Soden & Eschborn

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Schulgebäude,

Kelkheim, Danziger Straße, Dienstag, 27.06.2023, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 28.06.2023, 06:30 Uhr

(da)In der Nacht auf Mittwoch geriet eine Schule in Kelkheim in das Visier von Einbrechern. Diese verschafften sich zwischen 22:00 Uhr und 06:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen des in der Danziger Straße gelegenen Schulgebäudes. Im Inneren angelangt durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten, bis sie anschließend unerkannt die Flucht ergriffen. Über das genaue Stehlgut sowie dessen Wert können bisher keine Angaben gemacht werden. Es entstand ein mehrere Tausend Euro hoher Sachschaden. Da bisher keinerlei Täterhinweise vorliegen, bittet die Kriminalpolizei unter (06196) 2073-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wollen Sie sich gegen Einbrüche schützen und haben Interesse an einer Einbruchspräventionsberatung für Ihr Zuhause oder Gewerbe im Main-Taunus-Kreis, dann kommen Sie am 30.06.2023 auf den Wochenmarkt in Schwalbach am Taunus. Das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Main-Taunus bietet hier von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr einen kostenlosen Informationsstand zur Wohnungseinbruchsprävention an. Der Polizeiliche Berater Jürgen Seewald stellt sich hier Ihren Fragen rund um die Sicherung Ihres Eigenheims. Sollten Sie an diesem Tag verhindert sein, besteht darüber hinaus jederzeit die Möglichkeit unter (06192) 2079-231 einen unverbindlichen, kostenfreien Termin zur individuellen Beratung bei Ihnen zu Hause zu vereinbaren.

2. Fahrraddiebstahl aus Garage,

Hochheim, Schwedenstraße, Samstag, 24.06.2023, 12:00 Uhr bis Dienstag, 27.06.2023, 10:00 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen wurden zwei Fahrräder aus einer Garage in Hochheim entwendet. Die bisher unbekannten Täter drangen zwischen Samstag- und Dienstagmittag in die verschlossene Garage in der Schwedenstraße ein und stahlen die dort abgestellten Fahrräder in einem Gesamtwert von knapp 900EUR. Anschließend flohen sie unerkannt. Die Polizeistation Flörsheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter (06145) 5476-0 Hinweise entgegen.

3. Zeugenaufruf nach fahrlässiger Körperverletzung, Hofheim, Kellereiplatz, Freitag, 23.06.2023, 23:00 Uhr

(da)Die Polizei sucht nach einer fahrlässigen Körperverletzung auf einer Veranstaltung in Hofheim nach Zeugen. Am Freitag gegen 23:00 Uhr befand sich eine 64-Jährige auf einer Musikveranstaltung auf dem Kellereiplatz, als sie von einer ihr unbekannten Person angerempelt und dadurch zu Fall gebracht wurde. Der Unbekannte habe sich zunächst um sie gekümmert, sei jedoch dann weitergegangen, ohne seine Personalien zu nennen. Die 64-Jährige musste aufgrund ihrer Verletzungen medizinisch behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie beschrieb den Unbekannten als männlich, 20-25 Jahre alt mit blondem Haar und einer Brille. Der Vorfall soll sich in der Nähe eines Crêpes-Standes ereignet haben. Die Polizeistation Hofheim bittet nun mögliche Zeuginnen und Zeugen bzw. den bisher Unbekannten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

4. Betrügerische Spendensammler unterwegs!, Bad Soden, Neuenhain, Am Schnittelberg, 27.06.2023, 13:15 Uhr

(da)Am Dienstagmittag waren in Bad Soden, Neuenhain unseriöse Spendensammler zugange. Gegen 13:15 Uhr fiel Mitarbeitenden auf dem Parkplatz eines in der Straße "Am Schnittelberg" ansässigen Supermarktes eine unbekannte Person auf. Diese sprach mit einem Klemmbrett ausgestattet aktiv Passantinnen und Passanten an, um vermeintlich Spenden für Menschen mit Behinderung zu sammeln. Als ein Mitarbeiter die Person ansprach, floh sie in unbekannte Richtung. Sie wurde als weiblich mit langen, schwarzen Haaren beschrieben. Bekleidet sei die Frau mit einem schwarzen Oberteil sowie einer schwarzen Hose und weißen Schuhen gewesen.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass bei angeblichen Spendensammlungen - etwa auf Parkplätzen vor Supermärkten - äußerste Vorsicht geboten ist. Auch wenn die Spendenbeträge im Einzelnen nur sehr klein ausfallen, ergeben sich doch durch die Vielzahl an Spenden größere Geldsummen, die dem angepriesenen Zweck so gut wie nie zu Gute kommen. Auch wurden in der Vergangenheit schon Spenderinnen und Spender geschickt abgelenkt und bestohlen. Wenn Sie durch eine Spende Gutes tun möchten, empfiehlt es sich, an Ihnen bekannte Organisationen zu spenden. Diese stellen die Daten ihres Spendenkontos in der Regel auf ihrem jeweiligen offiziellen Internetauftritt zur Verfügung. Sollten Ihnen dubiose Spendensammler auffallen, kontaktieren Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle oder die 110!

5. Ein Auto - Zwei Trunkenheitsfahrten,

Hofheim am Taunus, Dienstag, 27.06.2023, 22:15 Uhr

(da)Am Dienstagabend musste nicht nur der Fahrer, sondern auch sein Beifahrer eines PKW aufgrund des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt zur Blutentnahme. Gegen 22:15 Uhr fiel einem Zeugen in der Straße "Am Wandersmann" in Hofheim ein schwarzer Jeep auf, der in starken Schlangenlinien fuhr und fast einen Unfall mit anderen Verkehrsteilnehmenden verursachte. Aus diesem Grund alarmierte er die Polizei, die das Fahrzeug samt zwei männlicher Insassen nach einer Fahrt über die A66 antreffen und kontrollieren konnte. Sofort fiel den Einsatzkräften ein starker Alkoholgeruch bei beiden Insassen auf. Ein Atemalkoholtest beim 43-jährigen Fahrer mit einem Wert von 1,8 Promille bestätigte den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Aber nicht nur für den Fahrer, sondern auch für seinen 35-jährigen Beifahrer war die Fahrt hiermit beendet. Da die Polizeibeamtinnen und -beamten aufgrund diverser Anhaltspunkte von einem Fahrerwechsel der beiden im Zuge ihrer Spritztour ausgehen mussten und auch der Beifahrer deutliche Ausfallerscheinungen vorwies, ging es für beide zur Polizeistation Hofheim, wo somit gleich zwei Blutentnahmen durchgeführt wurden. Beide erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Da der 35-Jährige über keinen Führerschein verfügte, wird gegen ihn darüber hinaus wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

6. Zwei Unfallfluchten nach Parkremplern, Bad Soden, Kelkheimer Straße & Kronberger Straße, Sonntag, 25.06.2023 bis Dienstag 27.06.2023

(da)Am Dienstag wurden der Polizei zwei Verkehrsunfallfluchten nach Parkplatzremplern gemeldet. In der Kelkheimer Straße touchierte ein unbekanntes Fahrzeug zwischen Sonntag- und Dienstagvormittag einen grauen Audi S3. In der Kronberger Straße wurde am Dienstag zwischen 16:00 Uhr und 16:40 Uhr ein schwarzer BMW X1 beschädigt, während dieser am Fahrbahnrand in Höhe des Krankenhauses parkte. In beiden Fällen wurde die Heckstoßstange der PKW zerkratzt. Da bisher keinerlei Hinweise hinsichtlich der verursachenden Person bzw. dem dazugehörigen Fahrzeug vorliegen, bittet der Regionale Verkehrsdienst unter (06192) 2079-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

7. Unfallflucht in Eschborn,

Eschborn, Pfingstbrunnenstraße, Montag, 26.06.2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, 27.06.2023, 18:00 Uhr

(da) Zwischen Montag- und Dienstagabend wurde ein in Eschborn abgestellter Mazda angefahren und beschädigt. Das Fahrzeug, ein grauer Mazda 626, parkte im genannten Zeitraum am Fahrbahnrand der Pfingstbrunnenstraße, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug dieses wohl im Vorbeifahren streifte und im Bereich der Fahrerseite beschädigte. Ohne dem rund 1.500EUR teuren Schaden Beachtung zu schenken und den entsprechenden Pflichten nachzukommen, flüchtete die Fahrerin bzw. der Fahrer unerkannt. Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter (06192) 2079-0 Hinweise entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell