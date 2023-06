PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Person löst Polizeieinsatz aus +++ Mann angegriffen +++ Mehrere Pkw aufgebrochen +++ Frau belästigt +++ Betrüger und Diebe zugange +++ Betrunkener kollidiert mit Baum +++ Spielothekenkontrollen

Hofheim (ots)

1. Verdächtige Person löst Polizeieinsatz aus, Kriftel, Staufenstraße, Montag, 26.06.2023, 08:00 Uhr

(fh)Am Montagmorgen hat eine verdächtige Person auf einem öffentlichen Fußweg nahe zweier Kriftler Schulen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 08:00 Uhr wandte sich eine Mitarbeiterin einer der Schulen an die Polizei, da eine Lehrkraft soeben auf dem Verbindungsweg der Staufenstraße einen mit einem schwarzen Shirt und einer FFP-2 Maske bekleideten, dunkelhaarigen Mann gesehen habe, welcher einen messerähnlichen Gegenstand in der Hand gehalten haben soll. Die Person sei nach Ansprache zügig davongelaufen. Daraufhin wurden umgehend mehrere Polizeistreifen in den besagten Bereich entsandt und das Gebiet rund um die Staufenstraße und die beiden angrenzenden Schulen abgesucht. Der beschriebene Mann konnte nicht mehr festgestellt werden. Ersten Ermittlungen zufolge betrat der Mann zu keinem Zeitpunkt die beiden Schulgelände. Die Schulbetriebe konnten uneingeschränkt fortgesetzt werden. Für die Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal bestand keine Gefahr.

Die Polizei in Hofheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu der verdächtigen Person unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Mann aus Gruppe heraus angegriffen, Hochheim am Main, Herderstraße, Samstag, 24.06.2023, 22:50 Uhr

(fh)Am Samstagabend ist ein Mitarbeiter einer Pizzeria in der Herderstraße in Hochheim einem Gast zur Hilfe geeilt und wurde daraufhin aus einer Gruppe heraus geschlagen. Gegen 22:50 Uhr nahm der 44 Jahre alte Angestellte wahr, wie eine Gruppe, bestehend aus fünf jungen Erwachsenen, einen Gast im Außenbereich belästigte. Als er diese daraufhin zur Rede stellte und aufforderte die Örtlichkeit zu verlassen, richteten sich die Aggressionen der Bande gegen den hilfsbereiten Mann und einer von ihnen schlug ihm daraufhin ins Gesicht. Anschließend stieg die Gruppe in einen silbernen VW und fuhr davon. Der Verletzte musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Gruppe rund um den Schläger konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Vier der fünf Personen wurden wie folgt beschrieben:

1. Person - 190 cm groß - Schmale Statur - Dunkle Haare - Trug eine Brille und ein weißes Shirt - Pigmentflecken im Gesicht

2. Person - 165 cm groß - kräftig - Dunkelhaarig - Umhängetasche

3. Person - Schlank - Dunkelhaarig - 185 cm groß

4. Person - 180 cm groß - kräftig - dunkle gelockte Haare

Die Polizei in Flörsheim ermittelt nun wegen Körperverletzung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

3. Mehrere Fahrzeuge angegangen und aufgebrochen, Eschborn-Niederhöchstadt, Amselweg / Starenweg, Schwalbach am Taunus, Am Kronberger Hang, Freitag, 23.06.2023, 20:00 Uhr bis Samstag, 24.06.2023, 04.00 Uhr

(fh)In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in Eschborn-Niederhöchstadt und Schwalbach am Taunus gleich mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Am Kronberger Hang in Schwalbach schlugen die Täter die Scheibe eines geparkten Seat Leon ein und entwendeten aus dem Innenraum ein Mobiltelefon, eine Sonnenbrille und zwei Taschenlampen. Auch im Amselweg und im Starenweg in Niederhöchstadt gingen die Diebe ähnlich vor. Bei zwei Fahrzeugen schlugen sie ebenfalls Scheiben ein und durchwühlten die Pkw. Hier nahmen sie Bargeld an sich. Bei einem dritten Fahrzeug kontrollierten sie lediglich dessen Verschlussverhältnisse, brachen ihr Vorhaben jedoch ab. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf knapp 1.000 Euro.

4. Frau auf Volksfest belästigt, Hofheim am Taunus, Kellereiplatz, Freitag, 23-06.2023, 23:30 Uhr

(fh)Auf einem Hofheimer Volksfest hat ein bislang unbekannter Mann eine Jugendliche belästigt. Kurz vor Mitternacht hielt sich die Geschädigte auf dem Festgelände am "Kellereiplatz" auf. Hier sei sie von einem Mann am Gesäß berührt worden. Als sie ihn daraufhin zur Rede stellen wollte, habe der Mann seine unsittliche Handlung wiederholt und die 17-Jährige erneut berührt. Im Anschluss nahm der Täter die Beine in die Hand und flüchtete. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Mann, konnte dieser auf dem und um das Festgelände nicht mehr angetroffen werden.

Es soll sich um einen etwa 175 cm großen, etwa 30 bis 40 Jahre alten, dunkelhäutigen Mann gehandelt haben. Er sei mit einem blauen Hemd und einer dunklen, eng anliegenden Hose bekleidet gewesen.

Die zuständige Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus ermittelt und nimmt Hinweise zur Tat und dem Täter unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Angeblicher Bank Mitarbeiter gelangt an sensible Daten, Liederbach am Taunus, Mittwoch, 21.06.2023,

(fh)Betrügereien am Telefon gestalten sich in der vergangenen Zeit vielfältig. Meist sind es vermeintliche Verwandte oder auch falsche Bankangestellte, die es sich zum Ziel gemacht haben, Sie um Ihr Erspartes zu bringen. So nun auch bei einer Frau aus Liederbach. Diese wurde von einem vermeintlichen Mitarbeiter ihrer Bank kontaktiert, dem sie während des Telefonats sensible Daten ihres Onlinebanking-Accounts preisgab. Mit diesen Daten versuchte der Unbekannte dann einen fünfstelligen Betrag vom Konto der Frau abzubuchen. Dies wurde jedoch glücklicherweise von den echten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bank verhindert und die Abbuchung storniert. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Betrüger versuchen immer wieder an Ihre sensiblen Daten und somit an Ihr Erspartes zu gelangen. Die Varianten der Betrugsversuche sind vielfältig, die Botschaft der Polizei aber immer die gleiche: Geben Sie zu keinem Zeitpunkt sensible Daten oder Passwörter an Ihnen fremde Personen weiter. Vergewissern Sie sich immer, ob es sich bei der Person am Telefon tatsächlich um diejenige handelt, als die sie sich ausgibt. Nutzen Sie hierzu die Ihnen bekannten Kontaktdaten Ihrer Bank. Erhalten Sie eine verdächtige E-Mail, die Sie zur Eingabe Ihrer Passwörter oder ähnlichem auffordert, nutzen Sie nicht die angegebenen Verlinkungen, sondern die vertrauten Internetauftritte des Onlinebankings oder Bezahldienstes.

6. Fahrzeugteile eines BMW X7 entwendet, Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Am Bräunling, Donnerstag, 22.06.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 24.06.2023, 11:44 Uhr

(ste)Am Samstagvormittag demontierten Diebe Fahrzeugteile eines geparkten Pkw in Hofheim-Diedenbergen und entwendeten diese. Der Besitzer eines BMW X7 parkte sein Fahrzeug in der Straße "Am Bräunling". Am Samstag stellte er gegen 11:44 Uhr fest, dass Unbekannte unter anderem den Heckscheibenwischer, mehrere Zierleisten und die hinteren Reflektoren demontiert und entwendet hatten. Der gesamte Schaden beläuft sich auf etwa 900 Euro.

Die Polizeistation in Hofheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

7. Motorroller von zwei Dieben entwendet, Hochheim am Main, Rüdesheimer Straße, Montag, 26.06.2023, 04:00 Uhr

(ste)In Hochheim am Main wurde in der Nacht zum Montag ein Motorroller gestohlen. Die Diebe konnten teilweise bei der Tat beobachtet werden. Das Kleinkraftrad war auf einem Grundstück in der Rüdesheimer Straße geparkt, als zwei unbekannte Männer es gegen 04:00 Uhr entwendeten. An dem silber-rotem Roller des Herstellers "GT-Union" war zur Tatzeit das Versicherungskennzeichen "653 LBB" montiert. Der Wert des gestohlenen Zweirads beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Einer der beiden Diebe soll circa 175cm groß und circa 20-25 Jahre alt gewesen sein. Er habe eine kräftige Statur gehabt, sowie einen grauen Kapuzenpulli und eine weiße Mütze getragen haben. Der zweite Dieb soll ebenfalls circa 175cm groß und 15-20 Jahr alt gewesen sein. Laut Angaben der Mitteilerinn soll er eine schlanke Statur gehabt haben und einen dunklen Kapuzenpulli mit dunkler Kleidung angehabt haben.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073- 0 entgegen

8. Gaststätten- und Wettbürokontrollen, Flörsheim, Kapellenstraße, Bahnhofstraße, Flörsheim-Weilbach, Industriestraße, Freitag, 23.06.2023, 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(he)Am Freitagabend führte die Flörsheimer Polizei mit Unterstützung von Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ordnungspolizei und des Ordnungsamtes der Stadt Flörsheim Kontrollen in Gaststätten und Wettbüros durch. Im Ergebnis wurden drei Strafanzeigen und drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt sowie fünf Spielautomaten sichergestellt. Darüber hinaus kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 16 Personen. Die Ordnungshüter waren in einer Gaststätte in der Flörsheimer Bahnhofstraße sowie in der Kapellenstraße in einem Café und einem Wettbüro im Einsatz. In Flörsheim-Weilbach wurde eine in der Industriestraße gelegene Spielhalle genauer unter die Lupe genommen. Hier wurden erfreulicher Weise keine polizeirelevanten Feststellungen getroffen.

9. Betrunkener kollidiert mit Baum, Hofheim-Wildsachsen / Eppstein-Bremthal, L 3017 Sonntag, 25.06.2023, 07:10 Uhr

(fh)Am Sonntagmorgen hat ein unter dem Einfluss von Alkohol stehender Mann auf der L 3017 einen Unfall verursacht und ist dabei mit einem Baum zusammengestoßen. Der 21 Jahre alte VW Fahrer war gegen 07:10 Uhr auf der Landesstraße von Wildsachen in Richtung Bremthal unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang kam der junge Mann, der zu diesem Zeitpunkt nachweislich unter dem Einfluss von Alkohol stand, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Eppsteiner musste in der Folge verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, wo ihm aufgrund der Alkoholisierung auch Blut abgenommen wurde. Am nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von knapp 30.000 Euro.

