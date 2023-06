PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Zeugensuche nach gef. Körperverletzung in Hofheim +++ Radfahrer gestreift und geflüchtet +++ Kraftrad geflüchtet +++ Brennender Rollator +++ Einbrecher scheitern an Hauseingangstür

Hofheim (ots)

1. Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung in Hofheim, Hofheim am Taunus, Kellereiplatz, Samstag, 24.06.2023, 23:40 Uhr

(ll) Am späten Samstagabend kam es in der Hofheimer Innenstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung bei der ein 17-Jähriger verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen soll sich der 17-jährige Geschädigte am Samstag gegen 23:40 Uhr auf dem KreisStadtSommer-Fest aufgehalten haben, als er aus bisher ungeklärter Ursache von einem bisher unbekannten Täter angegriffen worden sei. Der Angreifer habe dem Geschädigten mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen, wodurch dieser verletzt wurde und zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden musste. Der Täter soll männlich, zwischen 15 und 20 Jahre alt, etwa 170cm groß und von schlanker Statur sein. Außerdem habe er ein italienisches Erscheinungsbild, lockige dunkle Haare und soll mit einem blau-orangenen Hawaihemd sowie einer kurzen Hose bekleidet gewesen sein.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen sowie Zeugen, sich bei der Polizeistation in Hofheim unter der (06192) 2079 - 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

2. Radfahrer gestreift und geflüchtet,

Lorsbach, Im Lorsbachtal, Samstag, 24.06.2023, 08:15 Uhr

(ll) Samstagmorgen kam es in Lorsbach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw, wobei der Pkw unerlaubt von der Unfallörtlichkeit flüchtete.

Zwei Fahrradfahrer befuhren die L3011 aus Richtung Eppstein kommend, als ihnen ein weißer Smart Fortwo entgegenkam. Der Smart kam aus unbekannter Ursache von seiner Fahrspur auf die Gegenfahrbahn ab, sodass die beiden Fahrradfahrer dem Pkw ausweichen mussten. Trotz des Ausweichmanövers wurde einer der beiden Radfahrer von dem Auto gestreift und dabei verletzt. Die Fahrzeugführerin bzw. der Fahrzeugführer des Smart verließ die Unfallörtlichkeit, ohne ihren bzw. seinen Pflichten nachzukommen.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (06192) 2079 0 zu melden.

3. Kraftrad flüchtet nach Zusammenstoß mit Fußgänger, Hofheim am Taunus, Chinonplatz, Samstag, 24.06.2023, 13:30 Uhr

(ll) Am Samstagmittag kam es in Hofheim zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem flüchtigen Kraftrad.

Ersten Erkenntnissen nach, war ein 45-jähriger Fußgänger gegen 13:30 Uhr in der derzeit für Fahrzeuge gesperrten Elisabethenstraße unterwegs. Ebenfalls in dem Bereich war ein gelbes Kraftrad der Marke Yamaha unterwegs, welches aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Fußgänger zusammenstieß und sich im Anschluss vom Unfallort entfernte.

Die Ermittlungen zu dem Fahrzeugführer sowie der Unfallursache dauern an. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (06192) 2079 0 zu melden.

4. Brennender Rollator in Kelkheim,

Kelkheim, Görlitzer Straße, Sonntag, 25.06.2023

(ll) Ein brennender Rollator sorgte in der Nacht von Samstag auf Sonntag für einen Einsatz der Feuerwehr und Polizei in Kelkheim. Am Sonntag gegen 00:35 Uhr hatte ein unbekannter Täter in der Görlitzer Straße einen sich im Treppenhaus befindlichen Rollator angezündet. Der Rollator konnte rechtzeitig gelöscht werden bevor er weitere Gebäudeteile in Mitleidenschaft ziehen konnte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 550EUR. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06192) 2079 0 zu melden.

5. Einbrecher scheitern an Hauseingangstür, Hofheim, Sachsenring, Donnerstag, 22.06.2023, 08:00 Uhr bis Freitag, 23.06.2023, 12:00 Uhr

(ll) Zwischen Donnerstagmorgen und Freitagmittag kam es in Marxheim zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus. Wie der Polizei in Hofheim am gestrigen Samstag bekannt wurde, versuchte ein oder mehrere unbekannte Täter bereits zwischen Donnerstagmorgen 08:00 Uhr und Freitagmittag 12:00 Uhr erfolglos die Wohnungstür eines Reihenhauses im Sachsenring aufzubrechen. Zuvor waren die Einbrecher vermutlich über das Gartentor auf das Grundstück eingestiegen. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 100EUR und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06192) 2079 0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell