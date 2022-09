Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Einbruch in Kindergarten

Täter von Anwohner überrascht

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (14.-15.9.) hat ein ungebetener Besucher sein Unwesen in einem Kindergarten in der Landwehrstraße getrieben. Auf der Suche nach Beute verschaffte sich der Täter über die Eingangstür gewaltsam Zugang zu den Büroräumen und durchwühlte die Schränke nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erbeutete er Geld und eine Digitalkamera. Durch sein Vorgehen verursachte der Kriminelle Geräusche, die die Aufmerksamkeit eines Anwohners auf sich zogen. Als der Mann nach dem Rechten schaute, überraschte er gegen 7 Uhr den sofort flüchtenden Unbekannten. Er wurde auf etwa 30 bis 40 Jahre geschätzt und hatte eine schlanke Statur. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine dunkle Hose sowie eine dunkle Jacke und wurde als "ungepflegte Erscheinung" wahrgenommen. Wie lange der ungebetene Besucher sich in den Räumlichkeiten aufgehalten hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Tatzeitraum bis 2.30 Uhr zurückreichen. Das Kommissariat 43 ermittel in diesem Fall. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

