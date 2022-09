Griesheim (ots) - Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in drei Fällen des besonders schweren Diebstahls und prüft mögliche Tatzusammenhänge, nachdem noch unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag (12.-13.9.) drei Fahrräder von Grundstücken in Griesheim entwendeten. "Am alten Bahndamm" ließen die ...

mehr