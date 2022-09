Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Diebe haben es auf Fahrräder abgesehen

Tatzusammenhänge werden geprüft

Zeugen gesucht

Griesheim (ots)

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt in drei Fällen des besonders schweren Diebstahls und prüft mögliche Tatzusammenhänge, nachdem noch unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag (12.-13.9.) drei Fahrräder von Grundstücken in Griesheim entwendeten.

"Am alten Bahndamm" ließen die Kriminellen ein an einem Fahrradständer angeschlossenes olivgrünes Mountainbike mitgehen. In der Wilhelm-Leuschner-Straße entwendeten sie von einem Hinterhof ein schwarzes "Touring Hybrid One" - Bike und in der Sandgasse hatten es die Unbekannten auf ein Damenrad in der Farbe Türkis abgesehen. Das Damenrad wurde am darauffolgenden Tag im Mühlenweg wieder aufgefunden und sichergestellt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

