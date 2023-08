Polizei Aachen

POL-AC: Festnahme nach Mord an 83-Jährigem in Erkelenz - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und Polizei Aachen

Erkelenz/Aachen/Mönchengladbach (ots)

Nach dem Mord an einem 83-jährigen Mann in Erkelenz (siehe unsere Pressemeldungen vom 06.02.23 um 16.41 Uhr, 08.02.23 um 13.17 Uhr und 17.02.23 um 14.05 Uhr) konnte nun eine Tatverdächtige ermittelt und festgenommen werden. Die Frau stammt aus dem privaten Bekanntenkreis des Opfers. Die Analyse und Auswertung umfangreicher Spuren durch das LKA brachte die Kripo auf die Spur der 40-Jährigen. Antragsgemäß wurde vom zuständigen Gericht Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Die Frau sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern noch an. (am)

