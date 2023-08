Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rollstuhlfahrer fährt Mitarbeiterin in Supermarkt an

Werl (ots)

Am 28. August, gegen 19:30 Uhr, kam es auf der Unnaer Straße zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt. Ein 59-jähriger Rollstuhlfahrer aus Werl verstaute in einer Plastiktüte mehrere Flaschen Bier und passierte ohne zu bezahlen den Kassenbereich. Als eine Mitarbeiterin den 59-Jährigen ansprach, reagierte er aggressiv und beleidigte das Personal. Dann versuchte er mit dem Rollstuhl und seiner Beute zu flüchten. Dabei fuhr er mehrfach mit dem Rollstuhl gegen die Beine einer Mitarbeiterin. Durch das Schließen der automatischen Ausgangstür konnte der 59-Jährige an der Flucht gehindert werden, bis die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Gegen den Rollstuhlfahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Außerdem erhielt er ein Hausverbot für den Supermarkt. (ja)

