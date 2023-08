Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in Reihenhaus

Soest (ots)

Am 25. August, um 15:25 Uhr, kam es auf dem Hiddingser Weg in einer Dachgeschosswohnung eines Reihenhauses zu einem Brand. Ein 21-jähriger Hausbewohner hatte einen Kochtopf mit heißem Fett auf dem Herd vergessen, sodass dieser in Flammen aufging. Der 21-Jährige und auch alle anderen Hausbewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Die Feuerwehr rückte aus und konnte den Brand erfolgreich bekämpfen. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich in der Wohnung des 21-Jährigen entstand ein Gebäudeschaden. Alle Bewohner blieben unverletzt. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell