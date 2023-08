Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Diebstahl aus Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 02.08.2023, in dem Zeitraum zwischen 09.30 Uhr bis 10.00 Uhr, verließen die Bewohner kurz ihr Haus in Oberlauchringen in der Eberwiesenstraße. Diese kurze Abwesenheit nutzen Unbekannte aus um über die offenstehende Garage und einer unverschlossenen Tür in das Wohnhaus zu gelangen. Aus dem Wohnhaus wurden Goldschmuck und Bargeld entwendet. Eine Anwohnerin will am frühen Morgen ein Pärchen bemerkt haben, welche auffällig langsam auf Fahrrädern durch die Eberwiesenstraße fuhren. Der Polizeiposten Tiengen, Telefon 07741 8316-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751 8316-531, entgegen.

