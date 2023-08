Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Illegal abgelagerter Elektroschrott in der Nähe des Sportplatzes verbrannt

Freiburg (ots)

Die Polizei wurde am Montag, 31.07.2023, gegen 14.15 Uhr, darüber informiert, dass in Erzingen, in einem Waldstück in der Nähe des Sportplatzes, illegal abgelagerter Elektroschrott gebrannt habe. Durch den brennenden Elektroschrott wurde auch ein dort liegender Baumstamm entzündet. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Zeugen wollen bereits gegen 11.30 Uhr, einen Mann, welcher mit einem Handwagen unterwegs war, dort gesehen haben.

