Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eschbach: Tatverdächtiger nach Wohnungseinbruch festgenommen

Freiburg (ots)

Einen Tatverdächtigen festgenommen hat die Polizei am 01.08.2023 nach einem Wohnungseinbruch in Eschbach. Bewohner des betroffenen Einfamilienhauses in der Hauptstraße hatten in der Nacht um 4.20 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie eigenen Angaben zufolge verdächtige Geräusche im Erdgeschoss hörten und anschließend mindestens eine verdächtige Person beobachteten, die vermutlich auf einem Fahrrad flüchtete.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein Tatverdächtiger bei Müllheim in einem Grünstreifen liegend angetroffen werden. Er führte ein Pedelec und mutmaßliches Diebesgut mit sich und wurde vorläufig festgenommen. Es handelt es sich um einen Mann im Alter von 26 Jahren. Er befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Freiburg.

An einer Terrassentür der betroffenen Wohnung konnten Einbruchspuren festgestellt werden, die Höhe des Diebstahlschadens steht noch nicht fest. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0761/882-2880 entgegengenommen.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell