Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Kurioser Ausparkversuch endet an Betonmauer - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 01.08.2023, gegen 11.05 Uhr, endete der Ausparkversuch eines 86-jährigen Pkw-Fahrer an einer Betonmauer. Er stand mit seinem Pkw in der Stettiner Straße auf einem Parkplatz und wollte rückwärts aus einer Parklücke ausparken. Über die Fahrerseite konnte er wohl nicht in seinen Pkw steigen, da diese zugeparkt gewesen sein soll. Er stieg über die Beifahrerseite ein und soll von dort aus mit einem Fuß das Gaspedal bedient haben. Er verlor die Kontrolle über seinen Pkw und nach etwa 10 Meter Rückwärtsfahrt prallte er gegen eine Betonmauer. Der 86-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden am Pkw beträgt etwa 10.000 Euro. An der Betonmauer sei augenscheinlich kein Sachschaden entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell