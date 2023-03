Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Am Dienstag soll ein Jugendliche versucht haben, in ein Gebäude in Dürmentingen einzubrechen.

Kurz vor 4 Uhr hörte eine Zeugin verdächtige Geräusche an einem Gebäude in der Hauptstraße. Mehrere Polizeistreifen rückten an. Auf der Rückseite des Gebäudes entdeckte die Polizei ein großes Loch in einer Fensterscheibe. Die Polizei durchsuchte das Gebäude. Der Täter war bereits geflüchtet. Entwendet wurde wohl nichts. Im Rahmen der Fahndung entdeckte die Polizei einen 16-Jährigen. Ersten Erkenntnissen könnte der Jugendliche im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen. Er wurde vorläufig festgenommen und kam auf ein Polizeirevier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an Erziehungsberechtigte übergeben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugin. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden.

