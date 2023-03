Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Verkehr gefährdet

Am Montag bremste ein unbekannter Autofahrer grundlos eine 24-Jährige bei Gerstetten aus.

Ulm (ots)

Die 24-Jährige fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 1165 in Richtung Heidenheim. Hinter ihr kam ein silberfarbener Mercedes Vito schnell angefahren und fuhr dicht auf. Dessen Fahrer versuchte mehrfach die Autofahrerin zu überholen. Wegen des Gegenverkehrs brach er diese Überholvorgänge immer wieder ab. Letztendlich überholte der unbekannte Autofahrer trotz Gegenverkehr. Nach dem Überholvorgang machte der Mercedes-Fahrer eine Vollbremsung. Um einen Unfall zu vermeiden, musste die 24-Jährige ebenfalls bis zum Stillstand abbremsen. Der unbekannte Fahrer stieg aus seinem Auto. Er bedrohte und beleidigte die Frau in ihrem Auto. Danach stieg er in sein Auto ein und fuhr weg. Die Frau konnte noch ein Foto machen und informierte die Polizei. Das Polizeirevier Giengen (Telefon 07322/965300) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei: Verhalten Sie sich beim Führen eines Autos immer besonnen und verantwortungsbewusst. Aggressive Fahrer müssen, je nach Fahrweise, nicht nur mit einem Bußgeld oder einer Geldstrafe rechnen. Hegt die Polizei begründete Zweifel an der charakterlichen Eignung eines Fahrers, dann informiert sie auch die Führerscheinstelle. Diese kann dem Fahrer dann Auflagen auferlegen.

