Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rettungshubschrauber bei schwerem Verkehrsunfall im Einsatz

Landkreis Sömmerda (ots)

Dienstagmittag gegen 12:20 Uhr ereignete sich im Landkreis Sömmerda ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Skoda-Fahrer befuhr die Bundesstraße 176 aus Kölleda in Richtung Frohndorf. Etwa 200 Meter nach dem Bahnübergang bog der Mann auf einen Feldweg ab und übersah dabei einen entgegenkommenden 17-jährigen Simson-Fahrer. In der weiteren Folge kam es zum seitlichen Zusammenstoß, wobei der 17-Jährige stürzte und im Straßengraben landete. Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Erfurter Krankenhaus geflogen werden. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen wurde auf 5.500 Euro geschätzt. Die Bundesstraße musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell