POL-DA: Lampertheim: Einbruch in Bäckerei

Breuberg (ots) - Ein Wohnhaus in der Hügelstraße geriet am Dienstag (29.11.), in der Zeit zwischen 17.30 und 21.25 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen zunächst über die Terrassentür in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten dort anschließend mehrere Schränke und entwendeten hierbei nach derzeitigem Ermittlungsstand Geld. Hinweise bitte an die ...

