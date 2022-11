POL-DA: Darmstadt: 47-jähriger Dharminder Singh aus Darmstadt vermisst / Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Groß-Zimmern (ots) - Am Dienstag (29.11.2022) gegen 16:45 Uhr kam es auf der K128 / Einmündung zur Waldstraße in Groß-Zimmern erneut zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein 61-jähriger Wagenlenker aus Groß-Zimmern befuhr mit seinem Daihatsu die K128 von Gundernhausen kommend in Fahrtrichtung Dieburg. Auf Höhe der Einmündung zur ...

