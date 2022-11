Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Modautal - Neutsch: Von der Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Modautal (ots)

Am Sonntag, den 27.11.2022 wurde zwischen 15:00 Uhr und 20:10 Uhr ein in Neutsch zwischen den Anwesen Neutsch 67 und Neutsch 86 am Fahrbahnrand geparkter Audi A3 durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher, bei dem es sich ersten Ermittlungen zufolge vermutlich um ein weißes Fahrzeug handeln dürfte, entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. An dem schwarzen Audi A3 entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 EUR. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 06154 / 6330 - 0 mit der Polizeistation in Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Maier, POK, Polizeistation Ober-Ramstadt

