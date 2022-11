Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Brand in altem Bahnhofsgebäude

Sögel (ots)

Am Sonntag mussten Polizei und Feuerwehr in Sögel gegen 15:55 Uhr zu einem Brand in die "Bahnhofstraße" ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet im Keller des alten Bahnhofsgebäudes ein Autoreifen in Brand. Verletzt wurde hierbei niemand. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen, sodass es zu keinem Gebäudeschaden kam. Ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

