POL-DA: Stockstadt: Gabelstapler gestohlen/Zeugen gesucht

Höchst (ots) - Auf Schmuck hatten es Diebe bei einem Einbruch im Laufe des Montags (28.11.) in Höchst im Odenwald abgesehen. Durch die aufgehebelte Terrassentür waren die bislang noch unbekannten Täter in der Zeit von 14 Uhr bis 19 Uhr in das Einfamilienhaus in der Schillerstraße eingedrungen. Im Inneren durchsuchten die Kriminellen die Räumlichkeiten nach ...

mehr