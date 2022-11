Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA-DI, K128

Waldstraße, Verkehrsunfall, drei Personen leicht verletzt

Groß-Zimmern (ots)

Am Dienstag (29.11.2022) gegen 16:45 Uhr kam es auf der K128 / Einmündung zur Waldstraße in Groß-Zimmern erneut zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein 61-jähriger Wagenlenker aus Groß-Zimmern befuhr mit seinem Daihatsu die K128 von Gundernhausen kommend in Fahrtrichtung Dieburg. Auf Höhe der Einmündung zur Waldstraße wollte dieser nach links abbiegen und übersah hierbei den 59-jährigen PKW-Fahrer und dessen 11-jährige Mitfahrerin, welche die K128 in entgegengesetzter Richtung befuhren. Im Einmündungsbereich kam es daraufhin zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Daihatsu wurde durch die Kollision in den Seitengraben geschleudert und kam dort zum Stehen. Alle drei Beteiligten wurden dabei leicht verletzt. Der 61-Jährige sowie die 11-Jährige wurden anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Neben einer Streife der Polizeistation Dieburg waren insgesamt drei Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie die Feuerwehr Groß-Zimmern im Einsatz. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen war die K128 für etwa eine Stunde voll gesperrt. Berichterstatter: Reutzel, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell