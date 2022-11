Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg/Mühlhausen: Mountainbiker verletzt/Kollision mit Wildschwein

Breuberg (ots)

Ein 29 Jahre alter Mountainbiker kollidierte am späten Dienstagabend (29.11.), gegen 23.30 Uhr, etwa 200 Meter vor dem Wasserwerk Mühlhausen, mit einem den Weg querenden Wildschwein. Der Radfahrer war auf der dortigen Strecke durch den Wald von Lützelbach in Richtung Breuberg unterwegs. Er kam durch die Kollision zu Sturz und zog sich hierbei nicht unerhebliche Verletzungen zu. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Wildschwein verschwand im Wald.

