Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Hainstadt: Wohnhaus im Visier von Kriminellen/Kripo sucht Zeugen

Breuberg (ots)

Ein Wohnhaus in der Hügelstraße geriet am Dienstag (29.11.), in der Zeit zwischen 17.30 und 21.25 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen zunächst über die Terrassentür in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten dort anschließend mehrere Schränke und entwendeten hierbei nach derzeitigem Ermittlungsstand Geld.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell