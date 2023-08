Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht - Spiegel abgefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 02.08.2023, gegen 12.00 Uhr, befuhr eine 50-jährige Frau mit ihrem schwarzen Skoda Yeti, die Hebelstraße in Richtung Innenstadt, als ihr im Bereich der Straßen "Am Eisweiher" sowie "Im Vicemoos" ein grauer BMW X1 entgegenkam und es zu einem Streifvorgang der linken Außenspiegel kam. Durch den Streifvorgang wurde der Spiegel des Skoda zerstört. Die 50-Jährige wendete und fuhr dem Fahrer des grauen BMW über die Kreisstraße 6353 über Dossenbach und Schwörstadt bis Bad Säckingen hinterher. Durch Aufblenden soll die 50-Jährige versucht haben den Fahrer des BMW zum Anhalten zu bewegen. Eine Streife des Polizeirevier Bad Säckingen konnte den 85-jährigen Fahrer des BMW in der Jurastraße anhalten und kontrollieren. Der gesamte Saschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten und sachdienliche Hinweise geben können. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07761 934-0 erreichbar.

