Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickbetrügerin erkannt

Kaiserslautern (ots)

Beim Versuch, Waren gegen Geld umzutauschen, ist eine Frau am Donnerstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Mainzer Straße aufgefallen. Die 62-Jährige wollte diverse Kleidungsstücke ohne Kassenzettel zurückgeben. Die Mitarbeiterin erkannte die Frau aber als Trickbetrügerin, die schon in anderen Filialen aufgefallen ist. Daraufhin verließ die Betrügerin den Laden und stieg in ein Auto. Die hinzugerufene Streife konnte das Fahrzeug in der Nordbahnstraße stoppen und einer Kontrolle unterziehen. In dem Auto fanden sie eine große Menge Kleidungsstücke mit Etikett und mehrere Akkus. Weder die 62-Jährige noch ihre 55-jährige Fahrerin konnten einen Eigentumsnachweis für die Sachen vorzeigen. Die Kleidung und die Akkus wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell