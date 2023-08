POL-FR: Freiburg: 31-Jähriger vor Konzerthaus angegriffen und verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Einen Tatverdächtigen festgenommen hat die Polizei am 01.08.2023 nach einem Wohnungseinbruch in Eschbach. Bewohner des betroffenen Einfamilienhauses in der Hauptstraße hatten in der Nacht um 4.20 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie eigenen Angaben zufolge verdächtige Geräusche im Erdgeschoss hörten und anschließend mindestens eine verdächtige Person beobachteten, die vermutlich auf einem ...

