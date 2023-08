Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Räuberischer Diebstahl auf Firmengelände

Soest - Mülingsen (ots)

Am Sonntag, gegen 20:55 Uhr, befanden sich verdächtige Personen auf einem Gelände einer Metallverarbeitungsfirma auf der Niederbergheimer Straße. Ein 30-jähriger Mitarbeiter der Firma beobachtete, wie drei unbekannte Männer, Kupferkabel in einen VW-Touran luden. Als der Mitarbeiter die Personen ansprach, zog einer der Männer ein Messer aus der Hosentasche und hielt es in Richtung des Mitarbeiters. Dann luden die Männer die Kabel wieder aus und flüchteten ohne Diebesgut mit dem silbernen VW in unbekannte Richtung. An dem Pkw befanden sich rumänische Kennzeichen. Außerdem konnte die Person mit dem Messer wie folgt beschrieben werden: Circa 180 cm groß und trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Jacke und dazu eine Jeanshose. Zeugen die Hinweise auf die flüchtigen Personen oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921 - 91000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell