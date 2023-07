POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Imbisswagen

Freiburg (ots) - Am Montag, 24.07.2023, gegen 11.00 Uhr, wurde aus dem Kofferraum eines roten Seat Leon ein graumelierter Rucksack entwendet. Der Seat stand etwa 10 Minuten unverschlossen in Langenau, in der Talstraße in Höhe der Hausnummer 79. In dem Rucksack befanden sich ein Notebook und eine blaue Ledergeldbörse, in welcher sich Bargeld, eine Bankkarte sowie ...

