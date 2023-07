Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Drei Fahrräder tagsüber entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 26.07.2023, wurden bei der Polizei drei Fahrraddiebstähle angezeigt. In dem Zeitraum zwischen 10.30 Uhr bis 11.25 Uhr, wurde ein vor einem großen Einkaufscenter in Friedlingen verschlossen abgestelltes Pedelec der Marke Focus entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.800 Euro. Gegen 15.20 Uhr entwendeten zwei unbekannter Männer zwei Fahrräder, welche verschlossen auf dem Fahrradabstellplatz einer Einkaufsgalerie in der Müllheimer Straße standen. Die beiden Männer sollen die Tatörtlichkeit mit dem entwendeten schwarzen Pedelec der Marke Raymon und dem blauen Mountainbike der Marke Cube in Richtung Friedensbrücke verlassen haben. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3000 Euro. Von den Männern liegt folgte Beschreibung vor: Der eine Unbekannte soll einen Bart und eine Glatze haben. Er war bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit Aufdruck, einer weißen kurzen Hose und weiße Schuhe. Er hatte auch einen weißen Rucksack dabei. Der andere Unbekannte hatte auch einen Bart und trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Jacke, eine graue Jeans sowie schwarze Sneakers. Er hatte eine blaue Schildkappe an. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den beiden Unbekannten geben können.

